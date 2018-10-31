Galatasaray evinde yıkılmaz – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    evinde yıkılmaz

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> evinde yıkılmaz

    Fenerbahçe ile 27. kez karşılaşacak olan İmparator, 11. galibiyetini elde etmek için kollarını sıvadı.

    SÜPER Lig'de cuma günü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak 'da tecrübe faktörü ön plana çıkıyor. teknik direktörü , kariyerinde 56. derbisine hazırlanırken, Türk Telekom Stadı'nda daha önce yaptığı 7 dev maçın 5'ini kazanması umutları artırıyor

    İMPARATOR, daha önce F.Bahçe ile yaptığı 26 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Terim ile TT Stadı'nda yaptığı 7 derbinin sadece 1'ini kaybetti. 7 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1 beraberlik Beşiktaş ile tek mağlubiyetse F.Bahçe'ye karşı 2011-12 sezonunda alındı.

    1. 31.10.2018
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