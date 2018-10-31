Galatasaray evinde yıkılmaz
Fenerbahçe ile 27. kez karşılaşacak olan İmparator, 11. galibiyetini elde etmek için kollarını sıvadı.
İMPARATOR, daha önce F.Bahçe ile yaptığı 26 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Terim ile TT Stadı'nda yaptığı 7 derbinin sadece 1'ini kaybetti. 7 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1 beraberlik Beşiktaş ile tek mağlubiyetse F.Bahçe'ye karşı 2011-12 sezonunda alındı.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
Yorum
eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
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