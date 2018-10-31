Tecrübe abidesi Nando Muslera – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Tecrübe abidesi Nando Muslera

    Tecrübe abidesi Nando Muslera

    Uruguaylı, F.Bahçe’ye karşı 19 maçta görev yaptı. Bu maçların 8'inde kalesini gole kapattı.

    'ın şu anki kadrosunda yer alıp da en çok derbi karşılaşması yapan oyuncu oldu. Uruguaylı file bekçisi cuma günü bir aksilik olmazsa 20. kez sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı kulüpte 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki file bekçisi, daha önce çıktığı 19 maçta 16 gol yerken, 8 karşılaşmada kalesini kapattı. Muslera'yı 18 maçla takip ederken, 3 gol kaydetti.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tecrübe abidesi Nando Muslera haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN