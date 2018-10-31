G.Saray kazanır – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    G.Saray kazanır

    G.Saray kazanır
    Eski başkanlardan , 'ı derbide favori gördüğünü söyledi. Özgür Sancar'a konuşan Yalman, "Şanssızlıklar oluyor diye de ümitsizliğe kapılmak doğru bir şey değil. Ben 'ın derbiden galibiyetle ayrılacağına inanıyorum" diye konuştu.
    1. 31.10.2018
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