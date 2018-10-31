Terim derbide erken gol istedi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    derbide erken gol istedi

    Terim derbide erken gol istedi
    Derbiye konsantre olan 'da , karşısında golü erken bulmayı hedefliyor. Dün oyuncularına bu konudaki talebini de net olarak iletti.

    FAZLA YÜKLENMEDİ
    Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ederken Galatasaray dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Terim yönetemindeki hafif idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi.
    1. 31.10.2018
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