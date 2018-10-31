Terim derbide erken gol istedi
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Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ederken Galatasaray dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Terim yönetemindeki hafif idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
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