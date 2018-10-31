G.Saray revirinde son durum: – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    G.Saray revirinde son durum:

    G.Saray revirinde son durum:
    ve Linnes dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. , Eren, Onyekuru ve Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. , tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Nagatomo, akciğer sönmesi nedeniyle operasyon geçirdikten sonra dün taburcu edildi.
    1. 31.10.2018
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