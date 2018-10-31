Gözler F.Bahçe’de – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Gözler F.Bahçe’de

    Gözler F.Bahçe’de
    Cuma günü oynanacak olan derbi öncesi 'deki belirsizlik de yakından takip ediliyor. Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Cocu'yu gönderen sarılacivertli ekibin, yeni hocası cephesinde de merakla bekleniyor. Rakibin 11'i ve oyun formatının belli olmaması sıkıntı yaratıyor.
    1. 31.10.2018
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