Göksenin Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarının sahadaki altıncı adam olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyük takımlarını onların desteği ile yendik ve yenmeye devam edeceğiz. Yeni sezona ULEB Avrupa Kupası'nda Andorra maçıyla başlayacağız. Galatasaray taraftarı desteğini bizden eksik etmesin. Onlar sayesinde biz daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Genç bir takımız ama Galatasaray, adının geçtiği yerde her zaman en büyük başarılar için mücadele eder. Bu sezon ULEB Avrupa Kupası ve Türkiye ligini en yukarıda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Türk oyuncuların oynama şansı daha da arttı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının 6'dan 5'e düşürüldüğünün hatırlatılması üzerine Göksenin, "Türk oyuncuların oynama şansı daha da arttı. Türk oyuncuların çalıştığı zaman her yerde oynayabileceğini düşünüyorum. Ben kendimi böyle hazırladım. Neticesinde de çok kaliteli Avrupa Ligi kadrolarında da şans buldum. Takımda yerli ve yabancı oyuncular olarak iyi bir kimya oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Göksenin Köksal, yeni kurulan genç bir ekip olduklarını ve geçen sezondan çok daha farklı bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirerek sözlerini tamamladı.