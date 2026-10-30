Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

PUAN ORTALAMASI 2'NİN ÜZERİNDE



Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 3 sezon görev yaptı ve bu süreçte 151 maça çıkarak 2.01 puan ortalaması yakaladı. 2017'de tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen 61 yaşındaki çalıştırıcı, 46 mücadelede 2.07'lik ortalama tutturdu.

ANADOLU'DA YAPAMADI



61 yaşındaki çalıştırıcı, Malatyaspor, Ankaraspor ve Konyaspor'da çeşitli dönemlerde teknik adamlık yaptı. Ancak, bu kulüplerde en yüksek 1.58'lik puan ortalaması tutturdu ve istenilen başarıyı yakalayamadı.