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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman güçlü aday olarak öne çıkarken, Emre Belözoğlu'nun da listede yer aldığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, takımı Aykut Kocaman'a emanet etmek istemiş ancak yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca koltuğa İsmail Kartal oturmuştu.

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Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Fakat oynanan oyunla birlikte Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet, 65 yaşındaki teknik adamın sonunu getirdi ve yönetim, apar topar İsmail Kartal'la yollarını ayırdı.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Bu ayrılığın ardından gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman oldu.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları tecrübeli teknik adamı İstanbul'a çağırdı.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Taraflar arasında yapılacak olan görüşmelerde anlaşma sağlanırsa; üçüncü Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe'de resmen başlayacak.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

Yönetim, anlaşma sağlandığı an resmi açıklamayı da yapacak. Aykut Kocaman böylece tam 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönmüş olacak. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün en geç hafta sonunda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

PUAN ORTALAMASI 2'NİN ÜZERİNDE

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 3 sezon görev yaptı ve bu süreçte 151 maça çıkarak 2.01 puan ortalaması yakaladı. 2017'de tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen 61 yaşındaki çalıştırıcı, 46 mücadelede 2.07'lik ortalama tutturdu.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

ANADOLU'DA YAPAMADI

61 yaşındaki çalıştırıcı, Malatyaspor, Ankaraspor ve Konyaspor'da çeşitli dönemlerde teknik adamlık yaptı. Ancak, bu kulüplerde en yüksek 1.58'lik puan ortalaması tutturdu ve istenilen başarıyı yakalayamadı.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

EN SON BAŞAKŞEHİR

Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, son olarak ise Başakşehir'i çalıştırdı. 1 Şubat 2021'de boz-baykuşların başına geçen Kocaman, 4 Ekim 2021'de görevinden ayrıldı ve 29 maçta; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye! Resmi görüşmeler başlıyor

BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

F.Bahçe'de teknik direktör adayları arasına giren son isim Emre Belözoğlu oldu. Aykut Kocaman'da son anda pürüz çıkmasına karşın genç teknik adama da haber gönderildi. Belözoğlu ise yaptığı açıklamada; "Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" diyerek açık kapı bıraktı.

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