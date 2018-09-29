Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ İPTAL EDİLDİ



Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi. Toplantıyı yönetmeye talip olan İrfan Aktar ile Metin Aslan arasında oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Aslan getirildi.



Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmayacak. Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu;



"10 yasal girişim için düzenleme var. Siz bunlara projeler diyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü, bir dernektir. 10 madde niy birikti? Bir boş anım yok. Nasıl seçildiğimiz belli. Apartman yöneticiliği yapmış olanlar bile bilir ki, Galatasaray bir dernektir ve onun hükümleri ile bağlıdır. Biz göreve nasıl geldik? İnsanlar unutmuş. Şampiyon olsak bile seçime gideceğiz dedik ve gittik. Şampiyon olsak bile seçime gideceğiz demiştik. 10 maddenin 5'i, Mayıs 2018'de sonlanıyordu. Yeniden görev almamız gerekiyordu. Bir önceki yönetimin. Diğer 5'i de yeni oluşan durum. Kemerburgaz, Riva arazisi, Teknokent gibi, tek tek aklımda değil"



"Mali zorlukları biliyorduk ancak transfer yasakları ile mücadele ettik. Sermaye artışı, UEFA için mücadele ettik. Bir anımız bile yoktu. Bu ilk 4 maddeye bakamadık. Sonra yürütülür dedik, Sağolun dedik bizi seçtiniz ama sanırım birileriniz pişman. Diyorum ki, projelerimiz yapmak için bu yetkiyi bana verin. Bunu istiyorum. İnan edin. Bakın yine inan edin cümlesini ağzımdan kaçırdım. Sevgili Ünal Aysal abimiz bakın sizden istediğimiz yetkiyi almış. O madde, copy paste. Yani kopyala yapıştır yaptık. Bakın Dursun Özbek başkanımız da aynısını istemiş, almış. Ben de aynı maddeyi istiyorum, 2021 yılına kadar istiyoruz biz de. "Biz bu değişiklikleri yapmak zorundayız. Bana yetki vermek zorunda değilsiniz ama bu iki başkana verilen yetkiyi bana vermezseniz, ben bir şey yapamadığım zaman bana kızmayın! Ben bu yüzden sinirleniyorum!"



"Yani diyorlar ki, Mustafa Cengiz ve yönetimi, tüm malımızı varlığımızı satacak. Yahu, bunu diyenler size soruyorum Riva-Florya giderken neredeydi? Bizim getirdiğimiz maddelerin hiçbirinde 'satış' yok. Bunu diyenler Riva ve Florya giderken neredeydi merak ediyorum. Bakın sevgili hocamızın, Duygun başkanın aldığı yetkinin aynısı. Bakın aynı maddeyi istiyoruz yahu."Florya giderken neredeydi merak ediyorum. Bakın sevgili hocamızın, Duygun başkanın aldığı yetkinin aynısı. Bakın aynı maddeyi istiyoruz yahu."