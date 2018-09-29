İşte VAR hataları! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    İşte 'VAR' hataları!

    Süper Lig'e 'VAR' geldi, hatalar bitmedi
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:38:23 Güncelleme: 12:13:45
    İşte 'VAR' hataları!
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    İşte VAR hataları!

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

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    İşte 'VAR' hataları!
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    İşte VAR hataları!

    Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Maicon'un golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 15'e çıkarırken, karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

    İşte 'VAR' hataları!
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    İşte VAR hataları!

    VAR GELDİ, SORUN HALA DEVAM EDİYOR

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, rakibi tarafından formasından çekilince yerde kaldı. Pozisyon, Video Hakem Sistemi tarafından tespit edilmesine rağmen penaltı verilmedi.

    İşte 'VAR' hataları!
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    İşte VAR hataları!

    Sarı-kırmızılı takım kazandığı için olay medyada çok yer bulmadı ancak bu pozisyonla bir kez daha görüldü ki, Video Hakem Sistemi'nin yararları olsa da kararı veren hakemler teknolojiyi kullanmakta yetersiz kalıyor.

    İşte 'VAR' hataları!
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    İşte VAR hataları!

    Geçtiğimiz haftalarda hakemler tarafından tespit edilemeyen bazı penaltı pozisyonları:

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