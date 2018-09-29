29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:38:23
Güncelleme: 12:13:45
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İşte 'VAR' hataları!
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 'VAR' hataları!
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Maicon'un golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 15'e çıkarırken, karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.
İşte 'VAR' hataları!
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VAR GELDİ, SORUN HALA DEVAM EDİYOR
Ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, rakibi tarafından formasından çekilince yerde kaldı. Pozisyon, Video Hakem Sistemi tarafından tespit edilmesine rağmen penaltı verilmedi.
İşte 'VAR' hataları!
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Sarı-kırmızılı takım kazandığı için olay medyada çok yer bulmadı ancak bu pozisyonla bir kez daha görüldü ki, Video Hakem Sistemi'nin yararları olsa da kararı veren hakemler teknolojiyi kullanmakta yetersiz kalıyor.
İşte 'VAR' hataları!
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Geçtiğimiz haftalarda hakemler tarafından tespit edilemeyen bazı penaltı pozisyonları: