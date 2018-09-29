Galatasaray maçı öncesi Porto'da çifte şok! Aboubakar ve Maxi Pereira... – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    maçı öncesi Porto'da çifte şok! ve ...

    Galatasaray maçı öncesi Porto'da çifte şok! Aboubakar ve Maxi Pereira...

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında bu hafta 'la karşılaşacak Porto, Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela 85. dakikada bulduğu golle yenerken, Porto'nun iki önemli yıldızı ve sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamadı. Aboubakar ve Maxi Pereira'nın Galatasaray maçını kaçırmaları bekleniyor

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Vincent Abouakar'ın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, 'nin 6. haftasında evinde Tondela'yı 1-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Kamerunlu golcünün 3 Ocak'taki Galatasaray maçını kaçırabileceği belirtildi.

    Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibinden Aboubakar'la ilgili bilgi aldım. Sanırım durumu iyi değil ama kontrollerden sonra tekrar bakacağız. İyi olmasını ümit ediyorum" dedi.

    TIQUINHO DA SAKATLANDI
    Portkiz ekibinde bu maçta bir sakatlık da defans bölgesinde yaşandı. Sağ bekte görev yapan , sakatlanarak yerini Hernani'ye bıraktı.

    Aboubakar ve Maxi Pereira'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

    1. 29.9.2018 12:44
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