Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Vincent Abouakar'ın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Kamerunlu golcünün 3 Ocak'taki Galatasaray maçını kaçırabileceği belirtildi.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Aboubakar'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibinden Aboubakar'la ilgili bilgi aldım. Sanırım durumu iyi değil ama kontrollerden sonra tekrar bakacağız. İyi olmasını ümit ediyorum" dedi.

TIQUINHO DA SAKATLANDI

Portkiz ekibinde bu maçta bir sakatlık da defans bölgesinde yaşandı. Sağ bekte görev yapan Maxi Pereira, sakatlanarak yerini Hernani'ye bıraktı.

Aboubakar ve Maxi Pereira'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.