Galatasaray maçı öncesi Porto'da çifte şok! Aboubakar ve Maxi Pereira...
Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında bu hafta Galatasaray'la karşılaşacak Porto, Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela 85. dakikada bulduğu golle yenerken, Porto'nun iki önemli yıldızı Aboubakar ve Maxi Pereira sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamadı. Aboubakar ve Maxi Pereira'nın Galatasaray maçını kaçırmaları bekleniyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Vincent Abouakar'ın durumunun ciddi olduğu açıklandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela'yı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Kamerunlu golcünün 3 Ocak'taki Galatasaray maçını kaçırabileceği belirtildi.
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Aboubakar'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibinden Aboubakar'la ilgili bilgi aldım. Sanırım durumu iyi değil ama kontrollerden sonra tekrar bakacağız. İyi olmasını ümit ediyorum" dedi.
TIQUINHO DA SAKATLANDI
Portkiz ekibinde bu maçta bir sakatlık da defans bölgesinde yaşandı. Sağ bekte görev yapan Maxi Pereira, sakatlanarak yerini Hernani'ye bıraktı.
Aboubakar ve Maxi Pereira'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
- 29.9.2018 12:44
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 1
Yorum
olumune gs var hikayeden var hocam hakemler yanlış karar verip dönmedi pek ben göremedim hep kendi bildiklerini okudular bence çok saçma....
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Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Toplam 1
Yorum
MERT Bravo Ömer, süper oynadın, aynen devam. Yalnız ortaları bölgeye rastgele değil müsait arkadaşına bakarak yapman lazım
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Metin Erdem Gs da herkes kendini messi sanıyor ama ne pas verebiliyorlar ne de şut çekebiliyorlar. Hoca yat yat uyu diyor bunlara
Galatasaray maçı öncesi Porto'da çifte şok! Aboubakar ve Maxi Pereira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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