Galatasaray lige döndü
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    lige döndü

    Galatasaray lige döndü

    Futbol Takımı, 'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Antrenmanda, dün ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında süre alan futbolculara yenilenme programı dahilinde özel çalışma uygulandığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynadığı, sonrasında da sınırlı alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

    , Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 19.9.2018 15:32
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