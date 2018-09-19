Galatasaray lige döndü
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Antrenmanda, dün Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında süre alan futbolculara yenilenme programı dahilinde özel çalışma uygulandığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynadığı, sonrasında da sınırlı alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19.9.2018 15:32
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Galatasaray lige döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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