Cursty Jackson Galatasaray'da
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da

    Cursty Jackson Galatasaray'da

    , 2015-2016 sezonunda da takımda oynayan Amerikalı oyuncu ile anlaştı.

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , transferde de hareketliliğine devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 2 sezondur Japonya takımlarından Hitachi Rivale'de oynayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Jackson 2015-2016 sezonunda da Galatasaray'da forma giymiş, 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı.

    Amerikalı orta oyuncu, o sezon sarı-kırmızılılar ile CEV Kupası'nda final görmüştü.

    Cursty Jackson
    (Cursty Jackson, G.Saray atkısıyla poz verdi)
    1. 19.9.2018 15:07
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