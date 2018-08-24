Dikmen unutulmadı
- 24.8.2018
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
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Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
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