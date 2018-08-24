Dikmen unutulmadı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Dikmen unutulmadı

    Dikmen unutulmadı
    Ultraslan'ın unutulmaz ismi Alpaslan Dikmen bayramın 3. gününde mezarı başında anıldı. Hasdal Mezarlığı'ndaki anma buluşmasına Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik de katıldı. Recevik, "Alpaslan harika bir insandı. Çok emeği var Galatasaray tribünleri için. Allah rahmet eylesin" dedi.
    1. 24.8.2018
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