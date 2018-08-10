Brezilya’ya dönüyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ya dönüyor

    Brezilya’ya dönüyor
    MAICON'A 'dan talip çıktı. Brezilyalı stoper için Flamengo'nun istekli olduğu ve bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. Oyuncunun menajeriyle Flamengo arasında görüşmelerin devam ettiği, Maicon'un da ülkesine yeniden dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Flamengo'nun 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken 'ın 7.5 milyon euro'dan aşağıya onay vermeyi düşünmediği öğrenildi.
    1. 10.8.2018
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