Brezilya’ya dönüyor
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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