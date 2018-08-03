Süper Kupa Finali’ne 2 gün kaldı!
5 Ağustos’taki heyecan atv’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
AKHİSAR KUPAYI İSTİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak pazar günü şampiyon Galatasaray'la Konya'da Süper Kupa Finali'ne çıkacak Akhisarspor, bir ilki daha başarmayı hedefliyor. Erzurum ve Avusturya kamplarının ardından kendi tesislerinde hazırlıklara başlayan Akigo'da Teknik Direktör Safet Susic, "Süper Kupa'da neden yeni bir sürpriz olmasın" dedi.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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