Süper Kupa Finali’ne 2 gün kaldı! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Finali’ne 2 gün kaldı!

    <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a> Finali’ne 2 gün kaldı!

    5 Ağustos’taki heyecan atv’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    şampiyonu ile 'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.

    AKHİSAR KUPAYI İSTİYOR
    'nın son şampiyonu olarak pazar günü şampiyon 'la Konya'da Finali'ne çıkacak Akhisarspor, bir ilki daha başarmayı hedefliyor. ve kamplarının ardından kendi tesislerinde hazırlıklara başlayan Akigo'da Safet Susic, "Süper Kupa'da neden yeni bir sürpriz olmasın" dedi.
    1. 3.8.2018
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