Barcelona Yunus Akgün için geliyor! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Akgün için geliyor!

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a> <a href="/index/yunus?id=173415e5-040e-4add-ba25-4afc01a44aad" class="" rel="tag">Yunus</a> Akgün için geliyor!

    'ın genç yıldızı Akgün, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.

    Başta olmak üzere, Roma, PSV gibi takımlar onu yakından takip ediyor.

    Bir iddiaya göre yetkilileri önümüzdeki günlerde 'a gelerek ile masaya oturacak.

    1. 3.8.2018 01:35
    2. Güncelleme: 3.8.2018 01:51
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