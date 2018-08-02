Galatasaray’dan Selahattin Aydoğdu açıklaması – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’dan açıklaması

    Galatasaray’dan Selahattin Aydoğdu açıklaması

    , teknik direktör hakkındaki açıklamaları nedeniyle 'nun sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi isimli şahsın bugün bazı medya organlarına teknik direktörümüz Sayın hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

    Açıklamada, Selahattin Aydoğdu'nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar kulübün tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

    Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu ile gerginlik yaşamış ve olay yargıya intikal etmişti.

    1. 2.8.2018 20:57
    2. Güncelleme: 2.8.2018 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray’dan Selahattin Aydoğdu açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN