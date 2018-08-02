Galatasaray’dan Selahattin Aydoğdu açıklaması
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim hakkındaki açıklamaları nedeniyle Selahattin Aydoğdu'nun sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz." denildi.
Açıklamada, Selahattin Aydoğdu'nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar kulübün tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.
Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu ile gerginlik yaşamış ve olay yargıya intikal etmişti.
- 2.8.2018 20:57
- Güncelleme: 2.8.2018 21:38
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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