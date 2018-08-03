Stoper konusu krize döndü – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Stoper konusu krize döndü

    Stoper konusu krize döndü
    mutlaka stoper takviyesi yapmak istiyor. Kısıtlamalar nedeniyle kiralık olarak bu işi bitirmek amacında... Ancak henüz yol alınabilmiş değil. Höwedes'i, Lokomotif kaptı. Denayer için 10 milyon euro'da diretiyor. için Favre'nin, Kamil Glik için Jardim'in kararını bekliyor. Ömer, Stoke'la oynanacak hazırlık maçının 20 kişilik kadrosunda yer aldı. Jardim de, Glik'i 'de oynanacak Süper Kupası maçı için Shenzhen'e götürdü.
    1. 3.8.2018
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