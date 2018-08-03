Andre Silva’da Sevilla tehlikesi – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da tehlikesi

    Andre Silva’da Sevilla tehlikesi
    MILAN, 18 milyon Euro kiralama bedeli ile 'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı. Bu gelişme 'nın transferi için 'ı umutlandırırken Lazio ve Wolverhampton'dan sonra da talipliler listesine eklendi. Gelişmeleri değerlendiren İtalyan gazeteci Di Caprio, "Bana göre Galatasaray en iyi seçenek ama Sevilla biraz daha yakın" dedi.
    1. 3.8.2018
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