Galatasaray yolu açıldı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    yolu açıldı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yolu açıldı
    GALATASARAY'IN dışında Leeds ve Celtic de 'e talip oldu. 'nin ABD kampında 112 dakika süre bulan Belçikalı oyuncuya ise İngiliz basını 10 üzerinden 6 verdi. Mücadelesinin kendisiyle ilgilenen takımlar için yeterli olduğu belirtildi. Guardiola'nın beklentilerinin altında kaldığı için City'nin kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.
    1. 3.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yolu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN