Geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve şampiyonlukta büyük payı olan Bafetimbi Gomis yine taraftarların gönlünü fethetti. Maaşına zam istediği ileri sürülen ve hazırlık maçlarında formsuzluğu ile dikkat çeken Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Golcü oyuncu, Türk bayrağı simgesini koyarak yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu ekledi. Mesaj bine yakın retweet ve büyük beğeni topladı.



İKi TARAF DA SESSiZ

Fransa'da özel hayatı konu olan Bafetimbi Gomis, Türkiye'de ise "zam istiyor" haberleri ile gündem oldu. Medyada konu sıkça tartışılsa da zam iddiaları için ne Gomis ne de yönetimin bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun "Bu ülkede çok mutluyum" mesajı tartışmaları bitirecek gibi görünüyor.

DEVREDEN ÇIKTI

Arap takımlarıyla anılan Gomis'i eski kulübü St.Etienne'in de transfer etmek isteği iddia ediliyordu. Ancak Fransız ekibinin, Sassuolu'dan İtalyan forvet Marcello Trotta ile prensipte anlaşma sağladığı bildirildi.



Niye oynamıyorsun kurban olduğum!

GOMIS "Türkiye'de çok mutluyum" paylaşımı ile takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini açık bir dille ifade ederken bu açıklama taraftarları da mutlu etti. Fransız yıldıza, "Kral" diyen de "Çikiletam" diyen de vardı. Ama eleştiriler de eksik olmadı. Bir taraftar "Niye oynamıyorsun kurban olduğum!" diye sitem ederken bir taraftar da "Para yatmış hesaba" ifadesini kullanarak Gomis'e gönderme yaptı.



İşte dikkat çeken mesajlardan bazıları:

* Come to @Alhilal_FC @Ull98 * Niye top oynamıyorsun kurban olduğum!

@aarifkayaa_ * Biz de sen burada olduğun için mutluyuz Gomis @MsGeneticist * Çikiletam...

@inadinaterim * Biz de mutluyuz Gomis. @mefeserin * ASLANIM BENİM

@Maest_8 * Böyle konuşursan ağlarım ama @tmhrdy_ * Para yatmış hesaba...

@TCirpar * Sen nasıl bir kralsın...

@emrr_1905