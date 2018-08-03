Yol çilesi bitiyor – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Yol çilesi bitiyor

    Yol çilesi bitiyor

    Başkanı , BB Başkanı ’ı makamında ziyaret etti. Cengiz, “Stada ulaşım sorunu çözülecek” dedi

    Başkanı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti. 2017- 18 sezonu şampiyonluğundan dolayı sarı-kırmızılıları kutlayan , " Stadı ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuk. ile ilgili sorunları çözmek görevimiz. G.Saray'a yeni sezonda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. ise, "Sayın 'a bir İstanbullu olarak başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın stadımıza ulaşımı ve maç sonrasında ayrılışı ile ilgili sıkıntıları anlattık. Sağ olsun, kendisi hemen talimat verdi. İnşallah en kısa sürede taraftarımızın stadımıza güven içinde gelişi ve gidişi sağlanacaktır. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 3.8.2018
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