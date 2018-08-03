Garay’da sıkıntı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da sıkıntı

    <a href="/index/garay?id=925382ea-7582-40fd-bb8b-179dd40fdac5" class="" rel="tag">Garay</a>’da sıkıntı
    GALATASARAY'IN stoper listesine son giren isim 'da ise sıkıntı çok başka. Aslında 'nda forma giyen , yeni transferlerden sonra 5'nci forvet olduğu için takımdan ayrılmak istiyor. Fakat 2 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından bebek sahibi olan İspanyol model eşi Tamara, başka bir ülkeye gitmeye sıcak bakmıyor.
    1. 3.8.2018
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