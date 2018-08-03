Serdar Aziz Stoke City’e – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> <a href="/index/stoke-city?id=9792a99c-8418-412b-bf33-0b34ccb30d12" class="" rel="tag">Stoke City</a>’e
    Elinde Martins Indi ve Shawcross dışında stoper kalmayan 'den 'a sürpriz bir teklif geldi. Gelecek sezon yeniden 'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, 'e talip oldu. Sezon ortasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon euro'ya transfer eden 'nin Serdar için 5 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ise gelen bilgiler arasında...
    1. 3.8.2018
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