Sofiane Feghouli can sıktı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Sofiane Feghouli can sıktı

    Sofiane Feghouli can sıktı
    G.SARAY'da 3 milyon 850 bin euro ile en çok yıllık ücret alan Sofiane Feghouli'nin hazırlık kampındaki performansı moralleri bozdu. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncunun sarı-kırmızılıların kampına fazla kilolarıyla katıldığı ve bunlardan kurtulamadığı öğrenildi. Geçen sezonun son haftalarında sakat sakat oynadığını açıklayan Feghouli'den teknik heyeti bu yıl çok daha büyük işler başarmasını bekliyor. G.Saray formasını 31 kez terleten Feghouli 7 gol atıp, 10 asist yapmıştı.
    1. 3.8.2018
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