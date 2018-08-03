3 Ağustos 2018 Cuma, 00:54:15
Güncelleme: 00:54:34
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Fernando Muslera için Napoli iddiası
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Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fernando Muslera için Napoli iddiası
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Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi.
Fernando Muslera için Napoli iddiası
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Napoli'nin 22 milyon euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi.
Fernando Muslera için Napoli iddiası
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Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.