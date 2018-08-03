Fernando Muslera için Napoli iddiası - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fernando Muslera için Napoli iddiası

    3 Ağustos 2018 Cuma, 00:54:15 Güncelleme: 00:54:34
    Fernando Muslera için Napoli iddiası
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    Fernando Muslera için Napoli iddiası

    Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi.

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    Fernando Muslera için Napoli iddiası
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    Fernando Muslera için Napoli iddiası

    Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi.

    Fernando Muslera için Napoli iddiası
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    Fernando Muslera için Napoli iddiası

    Napoli'nin 22 milyon euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi.

    Fernando Muslera için Napoli iddiası
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    Fernando Muslera için Napoli iddiası

    Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.

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