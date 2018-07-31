Muğdat Çelik Galatasaray,
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Yeni joker Muğdat

    Yeni joker Muğdat

    Hücum aksiyonlarına renk+sinerji getiren , yeni sezonda takımdan ayrılan ’in rolünü üstlenecek

    'ın bonservis bedeli ödemeden renklerine kattığı Muğdat Çelik de formayı kapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tecrübeli futbolcu hazırlık maçlarında yetenekleri ile ön plana çıkarken, takımın hücumda yeni jokeri olacağını şimdiden gösterdi.

    Fatih Terim'in 8 numara, on numara ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen Muğdat'ın çalışma azminden çok memnun olduğu ve takımdan ayrılan 'in rolünü kendisine vermeyi planladığı belirtiliyor. Muğdat, "Fatih hocamın her kararına saygılıyım. O ne kadar süre verirse elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım" dedi.
    1. 31.7.2018
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