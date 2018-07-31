İsmail Çipe Yunus Akgün Barış Alıcı Berke Özer
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan ’ye gönderme!

    Galatasaray'dan Fenerbahçe’ye gönderme!

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, ve Yunus Akgün üzerinden 'ye gönderme yaptı.

    Sosyal medyada, ", Barış Alıcı ve Berke Özer için Altınordu'ya 4 milyon euro+sonraki satıştan pay verdi. Üstüne hiç para talep etmeden hazırlık maçı oynadı. ise alt yapıdan masrafsız ve Yunus Akgün gibi iki yıldız çıkardı" yorumları yapıldı.
    1. 31.7.2018
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