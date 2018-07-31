İsmail Çipe sınıfı geçti
Genç file bekçisi hazırlık maçlarındaki performansıyla Fatih Terim’den geçer not aldı. Yeni kaleci arayışı şimdilik askıya alındı
2. KALECi OLACAK
Fatih Terim'in PSV, Valencia ve Club Africain maçlarında dikkat çeken kurtarışlara imza atan İsmail'in gösterdiği gelişim üzerine kaleci arayışlarını rafa kadırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda Bursasporlu Harun Tekin ve Çağlar Şahin Akbaba ile yapılan görüşmeler de donduruldu. Çipe bu performansını devam ettirirse yeni sezonda ligde takımın ikinci kalecisi olacak. Türkiye Kupası maçlarında da kaleyi koruyacak.
ÜCRETİNE ZAM GELİYOR
2015 yılında 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Çipe, sarı-kırmızılı kulüpten aylık 6 bin TL kazanıyor. 23 yaşındaki file bekçisinin ücretine de düzeltme yapılarak, kontratının uzatılması bekleniyor.
ASLAN PAYI KOŞUTAN'IN
Geçen sezon Karagümrük ve Tuzlaspor'da kiralık geçiren İsmail'in yükselişindeki en önemli isim kaleci antrenörü Fadıl Koşutan. Taffarel henüz tatilden dönmediği için Çipe ile tek başına ilgilenen Koşutan, antrenmanlarda yaptırdığı özel çalışmalarla form yükselişinde önemli rol oynadı.
?TAFFAREL+MUSLERA ŞANSI
İsmail'in en büyük şansının, Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışacak olması gösteriliyor. 1.97 boyundaki Çipe'nin iki efsaneden öğrencekleri ile birlikte kendisini daha da geliştirmesi halinde gelecekte kalenin tek sahibi olabileceği ifade edildi.
DEVLER LİGİ KADROSUNDA!
İsmail Çipe'nin 'altyapıdan yetişmiş oyuncu' şartı nedeniyle UEFA'ya verilecek 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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