İsmail Çipe
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    sınıfı geçti

    İsmail Çipe sınıfı geçti

    Genç file bekçisi hazırlık maçlarındaki performansıyla ’den geçer not aldı. Yeni kaleci arayışı şimdilik askıya alındı

    Galatasaray'da ve Cedric Carrasso'nun ayrılmasıyla yeni sezon öncesi ortaya çıkan yedek kaleci sorunu, ile çözülmüş görünüyor. Alt yapıdan yetişen genç file bekçisi, teknik direktör 'in verdiği şansları iyi kullanarak göze girmeyi başardı. Gerek 15 gün süren İsivçre kampında gerekse oynanan 5 hazırlık maçında kalesinde güven veren Çipe, hem teknik heyet hem de taraftarlardan geçer notu aldı.

    2. KALECi OLACAK
    Fatih Terim'in PSV, Valencia ve Club Africain maçlarında dikkat çeken kurtarışlara imza atan İsmail'in gösterdiği gelişim üzerine kaleci arayışlarını rafa kadırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda Bursasporlu ve Çağlar Şahin Akbaba ile yapılan görüşmeler de donduruldu. Çipe bu performansını devam ettirirse yeni sezonda ligde takımın ikinci kalecisi olacak. maçlarında da kaleyi koruyacak.

    ÜCRETİNE ZAM GELİYOR
    2015 yılında 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Çipe, sarı-kırmızılı kulüpten aylık 6 bin TL kazanıyor. 23 yaşındaki file bekçisinin ücretine de düzeltme yapılarak, kontratının uzatılması bekleniyor.

    ASLAN PAYI KOŞUTAN'IN
    Geçen sezon Karagümrük ve Tuzlaspor'da kiralık geçiren İsmail'in yükselişindeki en önemli isim kaleci antrenörü Fadıl Koşutan. Taffarel henüz tatilden dönmediği için Çipe ile tek başına ilgilenen Koşutan, antrenmanlarda yaptırdığı özel çalışmalarla form yükselişinde önemli rol oynadı.

    ?TAFFAREL+MUSLERA ŞANSI
    İsmail'in en büyük şansının, Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışacak olması gösteriliyor. 1.97 boyundaki Çipe'nin iki efsaneden öğrencekleri ile birlikte kendisini daha da geliştirmesi halinde gelecekte kalenin tek sahibi olabileceği ifade edildi.

    DEVLER LİGİ KADROSUNDA!
    İsmail Çipe'nin 'altyapıdan yetişmiş oyuncu' şartı nedeniyle 'ya verilecek 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 31.7.2018
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