Teknik direktör Fatih Terim 'in Atina'da oynanacak karşılaşmaya ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor.'ndaki maç saat'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek., geçen sezon Yunanistan Süper Ligi 'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. Terim'in son hazırlık sınavına özel önem verdiği ve 5 Ağustos'taile oynayacakları TFF Süper Kupa finalinin taktik provasını yapacağı bildirildi.

AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.