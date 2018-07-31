AEK Galatasaray maçı, AEK Galatasaray maçı kaçta, AEK Galatasaray maçı hangi kanalda?
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Aslan'ın rakibi | AEK-Galatasaray maçı kaçta hangi kanalda?

    Aslan'ın rakibi AEK | AEK-Galatasaray maçı kaçta hangi kanalda?

    Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçında bu akşam Atina’da ile karşılaşıyor. Mücadelede finalinin provası yapılacak

    Teknik direktör 'in Atina'da oynanacak karşılaşmaya ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor. Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek. AEK, geçen sezon 'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. Terim'in son hazırlık sınavına özel önem verdiği ve 5 Ağustos'ta Akhisarspor ile oynayacakları TFF finalinin taktik provasını yapacağı bildirildi.

    , geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

    Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

    Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, 'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

    1. 31.7.2018
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