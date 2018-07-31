Aslan'ın rakibi AEK | AEK-Galatasaray maçı kaçta hangi kanalda?
Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçında bu akşam Atina’da AEK ile karşılaşıyor. Mücadelede Süper Kupa finalinin provası yapılacak
AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.
Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Aslan'ın rakibi AEK | AEK-Galatasaray maçı kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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