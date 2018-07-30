Galatasaray, AEK maçına hazırlanıyor
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi AEK ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi AEK ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.
Atina Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başlandı.Daha sonra dinamik ısınmaya geçildi. Antrenmanın devamında sınırlı alanda grup oyunları üzerine çalışıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenman sonunda, bugün 45 yaşına giren yardımcı antrenör Ümit Davala'nın doğum günü sarı kırmızılı oyuncuların alkışlarıyla kutlandı.
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında AEK ile yarın akşam saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelenin ardından İstanbul'a dönecek olan sarı kırmızılılar, 5 Ağustos 2018 Pazar günü Akhisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.
- 30.7.2018 22:20
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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