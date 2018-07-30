Galatasaray, AEK maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , maçına hazırlanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/aek?id=8d3dc3ff-eb6c-41b5-9380-a2a75685d21c" class="" rel="tag">AEK</a> maçına hazırlanıyor

    , 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında temsilcisi ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

    , 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında temsilcisi ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

    Atina Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör yönetimindeki antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başlandı.Daha sonra dinamik ısınmaya geçildi. Antrenmanın devamında sınırlı alanda grup oyunları üzerine çalışıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Antrenman sonunda, bugün 45 yaşına giren yardımcı antrenör 'nın doğum günü sarı kırmızılı oyuncuların alkışlarıyla kutlandı.
    , yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ile yarın akşam saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
    Mücadelenin ardından 'a dönecek olan sarı kırmızılılar, 5 Ağustos 2018 Pazar günü Akhisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayacak.

    1. 30.7.2018 22:20
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