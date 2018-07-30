Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı! - Galeri - Fotomaç
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!

    Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Valencia iddialarını doğruladı.
    30 Temmuz 2018 Pazartesi, 15:36:24 Güncelleme: 15:37:45
    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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    Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!

    Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun adı son günlerde Valencia ile anılıyor.

    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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    Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!

    AOIFootball'un haberine göre transfer iddiaları hakkında konuşan Onyekuru, transferin olabileceğini düşünmüyor.

    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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    Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!

    Onyekuru, "Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Bu fiki hoşuma gitti ancak şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum ve bu anlaşmanın gerçekleşebileceğini düşünmüyorum." dedi.

    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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    Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!

    Valencia'nın, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Onyekuru'ya 5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilmişti. (Goal)

    Galatasaray'da Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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    • 5
    Galatasarayda Henry Onyekuru Valencia iddialarını doğruladı!
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