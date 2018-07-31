Galatasaray’a durmak yok – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’a durmak yok

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’a durmak yok

    , ekiplerinden AEK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

    Terim yönetiminde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce 'ın yardımcı antrenörü 'nın doğum günü kutlandı.

    '3 GÜNDE BİR MAÇA ALIŞALIM'
    5 Ağustos'ta Akhisar ile Süper Kupa finaline çıkacak 'ın ligin ilk haftasındaki maçının 10 Ağustos Cuma gününe konulması taraftarlardan tepki görmüştü. Terim'in ise bu durumu fazla önemsemediği bildirildi. Terim'in, "3 günde bir maç yapmaya alışmalıyız. Sezon boyu zaten böyle olacak. Bu tempoya ilk haftadan alışsak iyi olur" yorumu yaptığı ifade edildi.
    1. 31.7.2018
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