Galatasaray’a durmak yok
Galatasaray, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı
'3 GÜNDE BİR MAÇA ALIŞALIM'
5 Ağustos'ta Akhisar ile Süper Kupa finaline çıkacak Galatasaray'ın ligin ilk haftasındaki maçının 10 Ağustos Cuma gününe konulması taraftarlardan tepki görmüştü. Terim'in ise bu durumu fazla önemsemediği bildirildi. Terim'in, "3 günde bir maç yapmaya alışmalıyız. Sezon boyu zaten böyle olacak. Bu tempoya ilk haftadan alışsak iyi olur" yorumu yaptığı ifade edildi.
- 31.7.2018
-
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Galatasaray’a durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.