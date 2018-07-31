Tarık’a talip çıktı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Tarık’a talip çıktı

    Tarık’a talip çıktı

    Yeni Malatyaspor, 'ın kulüp aradığı 'ı gündemine aldı.

    , 'ın kulüp aradığı 'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, kapılarını çalan Malatyaspor'a olumlu yanıt verirken şimdi forma şansı bulması mümkün görünmeyen Tarık'ın yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

    1. 31.7.2018
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