Onyekuru Valencia'ya kapıları kapattı
Galatasaray'ın Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, Valencia iddialarının doğru olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, Valencia iddialarının doğru olduğunu söyledi. AOIFootball'a konuşan Nijeryalı futbolcu, "Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Bu ilgi hoşuma gitti fakat şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın son olarak Club Africain ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık maçında galibiyet golünü kaydeden genç yıldız, sarı-kırmızılı takımla oynadığı 3 hazırlık maçında 93 dakika görev aldı ve 2 gol attı.
EN GÜÇLÜ SİLAH HENRY ONYEKURU
Galatasaraylıların bu sezon izlemeyi merakla beklediği oyuncuların başında kuşkusuz Henry Onyekuru geliyor. Başarılı oyuncunun, 3 hazırlık maçında 2 gol atması herkesi heyecanlandırırken beklentileri de yükseltti.
Twitter'da 'Sizce bu sezonun en güçlü silahı kim olur?' diye sorulurken katılanların yüzde 42'si oyunu Onyekuru'dan yana kullandı. Onu yüzde 24 ile Rodrigues takip etti.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Onyekuru Valencia'ya kapıları kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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