Galatasaray'ın Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, Valencia iddialarının doğru olduğunu söyledi. AOIFootball'a konuşan Nijeryalı futbolcu, "Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Bu ilgi hoşuma gitti fakat şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın son olarak Club Africain ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık maçında galibiyet golünü kaydeden genç yıldız, sarı-kırmızılı takımla oynadığı 3 hazırlık maçında 93 dakika görev aldı ve 2 gol attı.



EN GÜÇLÜ SİLAH HENRY ONYEKURU

Galatasaraylıların bu sezon izlemeyi merakla beklediği oyuncuların başında kuşkusuz Henry Onyekuru geliyor. Başarılı oyuncunun, 3 hazırlık maçında 2 gol atması herkesi heyecanlandırırken beklentileri de yükseltti.



Twitter'da 'Sizce bu sezonun en güçlü silahı kim olur?' diye sorulurken katılanların yüzde 42'si oyunu Onyekuru'dan yana kullandı. Onu yüzde 24 ile Rodrigues takip etti.