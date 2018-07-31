İspanyol basınından Enes Ünal sürprizi
Bir dönem Galatasaray ile adı geçen Enes Ünal yeniden gündemde...
Bir dönem Galatasaray ile adı geçen Enes Ünal yeniden gündemde... İspanyol Levante gazetesi, Bacca'nın kiralanmasından sonra Villareal'in forvet hattının netleşeceğini yazdı. Bacca'nın dönüşü ile Enes'in, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takıma gideceği iddia edildi. Takım ismi verilmezken Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Ancak Cimbom'un önceliği Andre Silva'ya vermiş durumda...
18.4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER
Genç yaşına rağmen attığı estetik gollerle dikkatleri çekmeyi başaran Enes Ünal, 2015'te 4.4 milyon euro'ya M. City'ye, 2017'de ise 14 Milyon Euro karşılığında İspanya'nın dev kulüplerinden Villarreal'e transfer oldu.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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