İspanyol basınından Enes Ünal sürprizi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    İspanyol basınından sürprizi

    İspanyol basınından Enes Ünal sürprizi

    Bir dönem ile adı geçen yeniden gündemde...

    Bir dönem ile adı geçen yeniden gündemde... İspanyol Levante gazetesi, Bacca'nın kiralanmasından sonra Villareal'in forvet hattının netleşeceğini yazdı. Bacca'nın dönüşü ile Enes'in, 'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takıma gideceği iddia edildi. Takım ismi verilmezken Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Ancak Cimbom'un önceliği Andre Silva'ya vermiş durumda...

    18.4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER
    Genç yaşına rağmen attığı estetik gollerle dikkatleri çekmeyi başaran Enes Ünal, 2015'te 4.4 milyon euro'ya M. City'ye, 2017'de ise 14 Milyon Euro karşılığında İspanya'nın dev kulüplerinden Villarreal'e transfer oldu.

    1. 31.7.2018
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