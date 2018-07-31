Bir dönem Galatasaray ile adı geçen Enes Ünal yeniden gündemde... İspanyol Levante gazetesi, Bacca'nın kiralanmasından sonra Villareal'in forvet hattının netleşeceğini yazdı. Bacca'nın dönüşü ile Enes'in, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takıma gideceği iddia edildi. Takım ismi verilmezken Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Ancak Cimbom'un önceliği Andre Silva'ya vermiş durumda...

18.4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

Genç yaşına rağmen attığı estetik gollerle dikkatleri çekmeyi başaran Enes Ünal, 2015'te 4.4 milyon euro'ya M. City'ye, 2017'de ise 14 Milyon Euro karşılığında İspanya'nın dev kulüplerinden Villarreal'e transfer oldu.