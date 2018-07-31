Ernesto Valverde'de Yerry Mina açıklaması! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Ernesto Valverde'de açıklaması!

    Ernesto Valverde'de Yerry Mina açıklaması!

    Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverdo, 'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu, bu sezon takımda kullanmak istediğini açıkladı,

    Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverdo, 'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu, bu sezon takımda kullanmak istediğini açıkladı, Valverdo, "Yerry Mina harika bir futbolcu. 'nda da bunu gösterdi. Ondan en iyi performansı bekleyeceğiz. Bu takımda olmak isteyen herkese yerimiz var" dedi. Kolombiyalı futbolcu için Terim, "Takip ettiğim bir futbolcu. Açıkçası onu istiyoruz" demişti.

    MİRANDA İNTER İLE ANLAŞTI
    'ın da transfer gündeminde yer alan savunma oyuncusu , ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Miranda'yı takımda tutmaya karar veren İtalyanlar, son görüşmede 2 yıllık yeni sözleşme üzerinden 6 milyon euro'luk anlaşmaya vardı.
    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ernesto Valverde'de Yerry Mina açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN