Ernesto Valverde'de Yerry Mina açıklaması!
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverdo, Yerry Mina'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu, bu sezon takımda kullanmak istediğini açıkladı,
MİRANDA İNTER İLE ANLAŞTI
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan savunma oyuncusu Miranda, İnter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Miranda'yı takımda tutmaya karar veren İtalyanlar, son görüşmede 2 yıllık yeni sözleşme üzerinden 6 milyon euro'luk anlaşmaya vardı.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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