Ancelotti izin verecek!
Fatih Terim'in alternatif ön libero adayları arasında yer alan Marko Rog, Napoli'nin Chievo'yu 2-0 yendiği hazırlık maçında 46 dakika sahada kaldı.
Fatih Terim'in alternatif ön libero adayları arasında yer alan Marko Rog, Napoli'nin Chievo'yu 2-0 yendiği hazırlık maçında 46 dakika sahada kaldı. Ancelotti genç Hırvat oyuncuyu, ön libero olarak kullanırken Rog ikinci yarıda yerini Allan'a bıraktı. Ancelotti'nin Rog'un performanstan memnun olmasına karşın Napoli'nin orta saha yoğunluğu yüzünden kiralık gitmesine onay vermeyi düşündüğü belirtildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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