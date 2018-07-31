Ancelotti izin verecek! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    izin verecek!

    Ancelotti izin verecek!

    'in alternatif ön libero adayları arasında yer alan , 'nin Chievo'yu 2-0 yendiği hazırlık maçında 46 dakika sahada kaldı.

    'in alternatif ön libero adayları arasında yer alan , 'nin Chievo'yu 2-0 yendiği hazırlık maçında 46 dakika sahada kaldı. genç Hırvat oyuncuyu, ön libero olarak kullanırken Rog ikinci yarıda yerini Allan'a bıraktı. Ancelotti'nin Rog'un performanstan memnun olmasına karşın Napoli'nin orta saha yoğunluğu yüzünden kiralık gitmesine onay vermeyi düşündüğü belirtildi.

    1. 31.7.2018
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