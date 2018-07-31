Galatasaray'dan Prag’a Semih Kaya için ikinci sorti
Defansa henüz takviye yapamayan Galatasaray'da Semih Kaya bir kez daha gündeme geldi.
Defansa henüz takviye yapamayan Galatasaray'da Semih Kaya bir kez daha gündeme geldi. Spara Prag'ın milli oyuncunun yerine Sigma'dan Sırp Radakovic'i alması, Pavel Hapal'ın da Semih Kaya'yı hazırlık maçlarında kullanmaması üzerine Galatasaray yönetimi alt yapıdan yetişen deneyimli oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Sparta Prag daha önce Semih Kaya'yı kiralamaya yanaşmamıştı.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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