Defansa henüz takviye yapamayan Galatasaray'da Semih Kaya bir kez daha gündeme geldi. Spara Prag'ın milli oyuncunun yerine Sigma'dan Sırp Radakovic'i alması, Pavel Hapal'ın da Semih Kaya'yı hazırlık maçlarında kullanmaması üzerine Galatasaray yönetimi alt yapıdan yetişen deneyimli oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Sparta Prag daha önce Semih Kaya'yı kiralamaya yanaşmamıştı.