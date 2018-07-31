Galatasaray'dan Prag’a Semih Kaya için ikinci sorti – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan Prag’a için ikinci sorti

    Galatasaray'dan Prag’a Semih Kaya için ikinci sorti

    Defansa henüz takviye yapamayan 'da bir kez daha gündeme geldi.

    Defansa henüz takviye yapamayan 'da bir kez daha gündeme geldi. Spara Prag'ın milli oyuncunun yerine Sigma'dan Sırp Radakovic'i alması, Pavel Hapal'ın da Semih Kaya'yı hazırlık maçlarında kullanmaması üzerine Galatasaray yönetimi alt yapıdan yetişen deneyimli oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. daha önce Semih Kaya'yı kiralamaya yanaşmamıştı.

    1. 31.7.2018
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