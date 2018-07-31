Galatasaray'ın istediği Uruguaylı Diego Laxalt için Zenit devrede – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ın istediği Uruguaylı için devrede

    Galatasaray'ın istediği Uruguaylı Diego Laxalt için Zenit devrede

    İtalyan basını, 'in için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını ileri sürdü.

    İtalyan basını, 'in için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını ileri sürdü. ekibinin, Uruguay dikkatleri üzerine çeken ve 'a da yazılan Laxalt'a da yıllık 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Genoa'nın bu bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu satabileceği belirtildi.

    1. 31.7.2018
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