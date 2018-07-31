İtalyan basını, Zenit'in Diego Laxalt için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını ileri sürdü. Rusya ekibinin, Uruguay Milli Takımında dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'a da yazılan Laxalt'a da yıllık 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Genoa'nın bu bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu satabileceği belirtildi.