Galatasaray'ın istediği Uruguaylı Diego Laxalt için Zenit devrede
İtalyan basını, Zenit'in Diego Laxalt için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını ileri sürdü.
İtalyan basını, Zenit'in Diego Laxalt için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını ileri sürdü. Rusya ekibinin, Uruguay Milli Takımında dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'a da yazılan Laxalt'a da yıllık 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Genoa'nın bu bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu satabileceği belirtildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Galatasaray'ın istediği Uruguaylı Diego Laxalt için Zenit devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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