Denayer ve Ndiaye transferleri için kritik tarih 9 Ağustos – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Denayer ve Ndiaye transferleri için kritik tarih 9 Ağustos

    Denayer ve Ndiaye transferleri için kritik tarih 9 Ağustos

    Cimbom, ’de sezonunun kapanmasını bekliyor. Şu an yüksekten uçan Stoke ve ’nin önerilen rakamlara geleceği tahmin ediliyor

    , Badou Ndiaye ve 'in kiralanması için 'de tahtasının kapanacağı gün olan 9 Ağustos'u bekliyor. Kiralama istekleri ve duvarına çarpan sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuyla ilgili haberlerini büyük bir ilgi ve biraz da endişe ile takip ediyor. 'de yaz sezonunun 31 Ağustos'ta kapanacak olmasını fırsata çevirmek isteyen Cimbom, 9 Ağustos'tan sonra iki yıldızı düşündüğü rakamlarda kadrosuna katmayı hedefliyor.

    TEKLİFİ HATIRLATACAK
    , için 'e geçen yılki gibi kiralama bedeli olarak 550 bin euro önerdi. Oyuncuya da sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yine 1.4 milyon euro ödenecek. Badou Ndiaye'ye ise geçmişte kazandığı gibi 2.75 milyon euro yıllık ücret teklif eden sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncu için 'ye de 1.5 milyon euro vermeye hazır. 9 Ağustos'tan sonra bu tekliflerini bir kez daha hatırlatacak olan yönetim, bu kez İngilizlerden olumlu yanıt almayı umuyor.

    ASLAN AŞKI
    Teknik direktör 'in ısrarla istediği , yeniden formasını giymek için elinden geleni yapıyor. dışındaki teklifleri kabul etmeyeceğini yönetimine bildiren 23 yaşındaki stoper, sosyal medyadan paylaşımlarıyla da gönlünün 'dan yana olduğunu açık açık gösteriyor.

    SÖZ PEP'TE
    İngiliz ekibi Denayer için transferin son gününe kadar bekleme kararı alırken 'nın 9 Ağustos'tan sonra Galatasaray'a gidişine onay vereceği tahmin ediliyor.

    ÇOK YAKIN
    'nda yeteri kadar süre alamayan Ndiaye'nin piyasası düştü. ile alt ligde oynamak istemeyen Senegalli yıldızın, bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme ihtimali her geçen gün artıyor.

    1. 31.7.2018
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