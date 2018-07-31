Denayer ve Ndiaye transferleri için kritik tarih 9 Ağustos
Cimbom, İngiltere’de transfer sezonunun kapanmasını bekliyor. Şu an yüksekten uçan Stoke ve Manchester City’nin önerilen rakamlara geleceği tahmin ediliyor
Galatasaray, Badou Ndiaye ve Jason Denayer'in kiralanması için İngiltere'de transfer tahtasının kapanacağı gün olan 9 Ağustos'u bekliyor. Kiralama istekleri Stoke City ve Manchester City duvarına çarpan sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuyla ilgili transfer haberlerini büyük bir ilgi ve biraz da endişe ile takip ediyor. Türkiye'de yaz transfer sezonunun 31 Ağustos'ta kapanacak olmasını fırsata çevirmek isteyen Cimbom, 9 Ağustos'tan sonra iki yıldızı düşündüğü rakamlarda kadrosuna katmayı hedefliyor.
TEKLİFİ HATIRLATACAK
Galatasaray, Jason Denayer için Manchester City'e geçen yılki gibi kiralama bedeli olarak 550 bin euro önerdi. Oyuncuya da sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yine 1.4 milyon euro ödenecek. Badou Ndiaye'ye ise geçmişte kazandığı gibi 2.75 milyon euro yıllık ücret teklif eden sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncu için Stoke City'ye de 1.5 milyon euro vermeye hazır. 9 Ağustos'tan sonra bu tekliflerini bir kez daha hatırlatacak olan yönetim, bu kez İngilizlerden olumlu yanıt almayı umuyor.
ASLAN AŞKI
Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Jason Denayer, yeniden Galatasaray formasını giymek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray dışındaki teklifleri kabul etmeyeceğini Manchester City yönetimine bildiren 23 yaşındaki stoper, sosyal medyadan Aslan paylaşımlarıyla da gönlünün İstanbul'dan yana olduğunu açık açık gösteriyor.
SÖZ PEP'TE
İngiliz ekibi Denayer için transferin son gününe kadar bekleme kararı alırken Pep Guardiola'nın 9 Ağustos'tan sonra Galatasaray'a gidişine onay vereceği tahmin ediliyor.
ÇOK YAKIN
Dünya Kupası'nda yeteri kadar süre alamayan Ndiaye'nin piyasası düştü. Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Senegalli yıldızın, bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme ihtimali her geçen gün artıyor.
- 31.7.2018
-
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Denayer ve Ndiaye transferleri için kritik tarih 9 Ağustos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.