İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
31 Temmuz 2018 Salı, 01:40:45
Güncelleme: 01:41:30
İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in çok istediği Andre Silva'da mutlu sona ulaşmak üzere.
İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
İtalyan transfermarketweb sitesinin haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki Portekizli santrforun kiralanması konusunda Milan'la anlaşma sağladı.
İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
İtalyan kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom Andre Silva'yla ise pazarlığa devam ediyor.
İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın 3 milyon euro'ya işi bitirmeye çalıştığı kaydedildi.
İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
Andre Silva, geçen sezon Milan formasıyla 40 maçta 10 gol 1 asistlik performans gösterdi.