Rıdvan Dilmen'den Gomis yorumu! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'den yorumu!

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> yorumu!

    'da 'in durumu belirsizliğini koruyor. Yazarımız , 'in durumunu yorumladı...

    , Bafetimbi 'in kontrat süresince vecibelerini yerine getirmiş görünüyor. Tekrar bir sözleşme uzatmak isteme kararı tamamen kulüpte... Ve 'ın sözleşme bitmeden 6 ay önceye kadar cevap vermeme hakkı bulunuyor. tali yollara sapmadan 'a hizmet etmeye devam etmek zorunda... Bu arada çok büyük hedefler için 'ın bu kadrosu yeterli değil. Şampiyonlar Ligi için direkten döndüler ve mücadele hakkını korudular. O nedenle her adımlarında dikkatli olmak zorundalar.

    1. 31.7.2018
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