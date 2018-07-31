Rıdvan Dilmen'den Gomis yorumu!
Galatasaray'da Gomis'in durumu belirsizliğini koruyor. Yazarımız Rıdvan Dilmen, Gomis'in durumunu yorumladı...
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in kontrat süresince vecibelerini yerine getirmiş görünüyor. Tekrar bir sözleşme uzatmak isteme kararı tamamen kulüpte... Ve Galatasaray'ın sözleşme bitmeden 6 ay önceye kadar cevap vermeme hakkı bulunuyor. Gomis tali yollara sapmadan Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmek zorunda... Bu arada çok büyük hedefler için Galatasaray'ın bu kadrosu yeterli değil. Şampiyonlar Ligi için direkten döndüler ve mücadele hakkını korudular. O nedenle her adımlarında dikkatli olmak zorundalar.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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