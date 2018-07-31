Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in kontrat süresince vecibelerini yerine getirmiş görünüyor. Tekrar bir sözleşme uzatmak isteme kararı tamamen kulüpte... Ve Galatasaray'ın sözleşme bitmeden 6 ay önceye kadar cevap vermeme hakkı bulunuyor. Gomis tali yollara sapmadan Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmek zorunda... Bu arada çok büyük hedefler için Galatasaray'ın bu kadrosu yeterli değil. Şampiyonlar Ligi için direkten döndüler ve mücadele hakkını korudular. O nedenle her adımlarında dikkatli olmak zorundalar.