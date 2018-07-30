Zabıtalar Galatasaray Adası’nı kontrol ediyor
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Zabıtalar ’nı kontrol ediyor

    Zabıtalar <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/adasi?id=881a10d7-0392-4117-8c17-ecc785245982" class="" rel="tag">Adası</a>’nı kontrol ediyor

    İmar sorunu yaşandığı için üstündeki yapıların yıkıldığı G.Saray 'nı zabıtalar kontrol altında tutuyor.

    Adadaki havuzun yeniden düzenlendiği ve bu yaz hizmete gireceği yönündeki iddialar üzerine belediye ekipleri, 11 Temmuz'da adaya gidip, su kamelyasını yıkmıştı. Zabıtaların o tarihten bu yana nöbet tuttuğu ortaya çıktı.
    1. 30.7.2018 01:13
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