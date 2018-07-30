İmar sorunu yaşandığı için üstündeki yapıların yıkıldığı G.Saray Adası'nı zabıtalar kontrol altında tutuyor.

Adadaki havuzun yeniden düzenlendiği ve bu yaz hizmete gireceği yönündeki iddialar üzerine belediye ekipleri, 11 Temmuz'da adaya gidip, su kamelyasını yıkmıştı. Zabıtaların o tarihten bu yana nöbet tuttuğu ortaya çıktı.