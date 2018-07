G.Saray'ın bu sezon yaptığı en flaş transfer olan Henry Onyekuru , performansıyla teknik heyetten tam puan aldı. Sarı-kırmızılıların yaptığı üç hazırlık maçında (PSV, Valencia ve C. Africain) forma giyen Nijeryalı futbolcu, attığı iki golle alkış aldı. Antrenmanlarda fırtına gibi esen 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile teknik heyetin yakından ilgileniyor. Teknik kadro, "" ifadelerini kullanıyor. Everton 'dan 800 bin euro kiralama bedeliyle takıma dâhil edilen Onyekuru'nun sezon içinde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Nijeryalı olduğu için İngiltere 'de çalışma izni alamayan ve geçen sezonkiralanan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da beklentileri karşılarsa bonservisi istenecek. Ancak 2017'de Eupen'den Everton'a 8 milyon euro'ya geçen Onyekuru'nun şu anda piyasa değerieuro'yu buluyor ve transferi zor görünüyor.Hazırlıkmaçlarında savruk görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim 'in gözünden düşen Sofiane Feghouli kesik yiyebilir. Onyekuru'nun idmanlarda ve karşılaşmalardaki performansı ve daha hazır görüntüsü Cezayirli futbolcuyu geride bıraktı. Onyekuru, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Twitter'dan, Africain'e gol attıktan sonra Onyekuru'ya değindi. "Bu sezon G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gizli silahı olabilir mi?" denildi.1-0 kazanılan Club Africain maçında tek golün sahibi olan, maç sonunda ligi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Gol attığım her an benim için neşe kaynağı oluyor. Lig başladığında kulübüm için gol atmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.