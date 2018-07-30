Yeni kral Henry Onyekuru
G.Saray’ın Everton’dan kiraladığı Onyekuru, çıktığı üçüncü hazırlık maçında ikinci golünü attı. Terim’in 21’lik prensi, takımın en büyük silahlarından olacak
SATIN ALMAK ZOR OLACAK
Everton'dan 800 bin euro kiralama bedeliyle takıma dâhil edilen Onyekuru'nun sezon içinde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Nijeryalı olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamayan ve geçen sezon Anderlecht'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da beklentileri karşılarsa bonservisi istenecek. Ancak 2017'de Eupen'den Everton'a 8 milyon euro'ya geçen Onyekuru'nun şu anda piyasa değeri 10 milyon euro'yu buluyor ve transferi zor görünüyor.
ONYEKURU FEGHOULİ'Yİ TACA ATTI
Hazırlık maçlarında savruk görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Sofiane Feghouli kesik yiyebilir. Onyekuru'nun idmanlarda ve karşılaşmalardaki performansı ve daha hazır görüntüsü Cezayirli futbolcuyu geride bıraktı. Onyekuru, bu sezon Feghouli'yi kulübeye mahkum edebilir.
GİZLİ SİLAH OLABİLİR Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi Twitter'dan, Africain'e gol attıktan sonra Onyekuru'ya değindi. "Bu sezon G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gizli silahı olabilir mi?" denildi.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
1-0 kazanılan Club Africain maçında tek golün sahibi olan Henry Onyekuru, maç sonunda ligi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Gol attığım her an benim için neşe kaynağı oluyor. Lig başladığında kulübüm için gol atmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 30.7.2018 01:06
- Güncelleme: 30.7.2018 11:52
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Yeni kral Henry Onyekuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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