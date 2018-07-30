Yeni kral Henry Onyekuru
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Yeni kral

    Yeni kral Henry Onyekuru

    G.Saray’ın ’dan kiraladığı Onyekuru, çıktığı üçüncü hazırlık maçında ikinci golünü attı. Terim’in 21’lik prensi, takımın en büyük silahlarından olacak

    G.Saray'ın bu sezon yaptığı en flaş olan , performansıyla teknik heyetten tam puan aldı. Sarı-kırmızılıların yaptığı üç hazırlık maçında (PSV, ve C. Africain) forma giyen Nijeryalı futbolcu, attığı iki golle alkış aldı. Antrenmanlarda fırtına gibi esen 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile teknik heyetin yakından ilgileniyor. Teknik kadro, "Yeni sezonda en büyük kozlarımızdan biri olacak" ifadelerini kullanıyor.

    SATIN ALMAK ZOR OLACAK
    'dan 800 bin euro kiralama bedeliyle takıma dâhil edilen Onyekuru'nun sezon içinde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Nijeryalı olduğu için 'de çalışma izni alamayan ve geçen sezon Anderlecht'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da beklentileri karşılarsa bonservisi istenecek. Ancak 2017'de Eupen'den Everton'a 8 milyon euro'ya geçen Onyekuru'nun şu anda piyasa değeri 10 milyon euro'yu buluyor ve transferi zor görünüyor.

    ONYEKURU FEGHOULİ'Yİ TACA ATTI
    Hazırlık maçlarında savruk görüntüsüyle teknik direktör 'in gözünden düşen Sofiane Feghouli kesik yiyebilir. Onyekuru'nun idmanlarda ve karşılaşmalardaki performansı ve daha hazır görüntüsü Cezayirli futbolcuyu geride bıraktı. Onyekuru, bu sezon Feghouli'yi kulübeye mahkum edebilir.

    GİZLİ SİLAH OLABİLİR Mİ?
    Şampiyonlar Ligi Twitter'dan, Africain'e gol attıktan sonra Onyekuru'ya değindi. "Bu sezon G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gizli silahı olabilir mi?" denildi.

    DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
    1-0 kazanılan Club Africain maçında tek golün sahibi olan Henry Onyekuru, maç sonunda ligi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Gol attığım her an benim için neşe kaynağı oluyor. Lig başladığında kulübüm için gol atmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30.7.2018 01:06
    2. Güncelleme: 30.7.2018 11:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni kral Henry Onyekuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN