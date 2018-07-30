Gomis vasatı aşamadı
İlk 45 dakika sahada kalan Fransız santrfor, vasatı aşamadı.
Gomis'in kötü futbolunun dışında; sıcak hava ve rakibin sert oynaması yüzünden oyundan alındığı da konuşuldu.
- 30.7.2018 01:08
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Gomis vasatı aşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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