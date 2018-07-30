Gomis vasatı aşamadı
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    vasatı aşamadı

    Gomis vasatı aşamadı
    Son günlerde yıllık ücretine zam istediği için Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçına götürülmediği konuşulan ancak tarafından 'sakat' olduğu söylenen Bafetimbi , Africain maçında ilk 11'deydi.

    İlk 45 dakika sahada kalan Fransız santrfor, vasatı aşamadı.

    Gomis'in kötü futbolunun dışında; sıcak hava ve rakibin sert oynaması yüzünden oyundan alındığı da konuşuldu.
    1. 30.7.2018 01:08
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