Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Yeni yetenek formaya doğru

    Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru

    ’nun ’e attığı golün mimarı olan 18 yaşındaki , as kadroya göz kırptı

    'ın, maçında 62'inci dakikada 'ün yerine oyuna giren Yunus Akgün, izleyenleri büyüledi. Akgün, hücumda farklı opsiyonlar yarattı, çeşitliliği artırmayı başardı.

    18 yaşındaki genç futbolcu, 90+3'te gelen galibiyet öncesi ceza sahasında iki kişiyi çalımlayıp, şut çekmiş, seken topu ağlara göndermişti.

    O pozisyonda gole çok yaklaştığını belirten , "Güzel bir galibiyet oldu. Ben de ilk golüme çok yaklaşmıştım; ama umarım o şutun gol olacağı günler de gelecek. Bana güvenen hocalarıma ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    G.Saray A Takımı ile hazırlık kampına götürülen Yunus'u de yakından takip ediyor ve sıkça şans veriyor.
    1. 30.7.2018 01:09
    2. Güncelleme: 30.7.2018 08:21
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