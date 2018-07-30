Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru
Onyekuru’nun Africain’e attığı golün mimarı olan 18 yaşındaki Yunus Akgün, as kadroya göz kırptı
18 yaşındaki genç futbolcu, 90+3'te gelen galibiyet öncesi ceza sahasında iki kişiyi çalımlayıp, şut çekmiş, seken topu Onyekuru ağlara göndermişti.
O pozisyonda gole çok yaklaştığını belirten Yunus Akgün, "Güzel bir galibiyet oldu. Ben de ilk golüme çok yaklaşmıştım; ama umarım o şutun gol olacağı günler de gelecek. Bana güvenen hocalarıma ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
G.Saray A Takımı ile hazırlık kampına götürülen Yunus'u Fatih Terim de yakından takip ediyor ve sıkça şans veriyor.
- 30.7.2018 01:09
- Güncelleme: 30.7.2018 08:21
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Vida'ya mesaj: ‘Liverpool’a gel’
Toplam 2
Yorum
Kartalım Ucuza kapatmanın peşindeler ama yok öyle yağma. Bu futbolcu chelsea da olsa liverpol almak için 50m euro verirdi. 22m. çok az
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Belhanda 9 milyon euro
Toplam 1
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5m avro ve üzeri her türlü gider.
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Beşiktaş karda, Galatasaray ve Fenerbahçe zararda
Toplam 1
Yorum
Kartalım Gs yoğurdu üfleyerek yemeye başladı ama Fb hala aynı hataları tekrar tekrar yapmakta. Sonu hiç hayırlı gözükmüyor..
Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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