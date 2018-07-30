Fatih Terim'in stoperi tamam – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'in stoperi tamam

    Fatih Terim'in stoperi tamam

    Hazırlık maçlarında 'in sakatlığı nedeniyle Maicon'un partnerliğini yaptı

    Teknik direktör 'in, Hollandalı orta sahayı bu bölgede de beğendiği öğrenildi.

    Hava hakimiyeti yüksek olan Donk, soğukkanlılığı ve topu oyuna sokabilmesiyle Terim'in gözdesi oldu.

    Donk; takımda Serdar Aziz, Maicon ve Ahmet Çalık'ın dışında stoper oynayabilecek tek isim durumunda.
    1. 30.7.2018 01:10
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