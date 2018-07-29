Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro! - Galeri - Fotomaç
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!

    29 Temmuz 2018 Pazar, 19:58:09 Güncelleme: 19:58:52
    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!
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    Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro!

    Al Riyadh gazetesinde yer alan iddiaya göre, Al Hilal kulübünün yetkilileri, Süper Lig'in gol kralı Gomis'e talip.

    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!
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    Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro!

    Gazetenin haberine göre Galatasaray tarafından zam teklifi geri çevrilen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Bafetimbi Gomis'e yıllığı 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!
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    Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro!

    Haberde, Al Hilal yöneticilerinin Galatasaraylı yetkililerle de bir araya gelip Gomis için teklifte bulunduğu belirtildi.

    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!
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    Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro!

    Bu teklife karşılık sarı-Kırmızılıların cevabının beklendiği belirtilirken, bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

    Al Hilal'den Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro!
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    Al Hilalden Galatasaraylı Bafetimbi Gomise 10 milyon Euro!

    Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Gomis, 29 golle kariyer rekoru kırıp kariyerinin ilk şampiyonluğu yaşamıştı.

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